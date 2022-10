WWE | Ronda Rousey ufficialmente heel | si va dritti verso WrestleMania?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Durante l’ultimo PLE WWE Extreme Rules,ha riconquistato lo SmackDown Women’s Championship vincendo un Extreme Rules Match contro l’ormai ex-campionessa Liv Morgan. Questa vittoria è una seconda possibilità al regno da campionessa diquest’anno dopo che nella sua precedente run non era riuscita a convincere, soprattutto nei panni della face, dato che il rapporto frae i fan si sa non essere dei migliori., Becky face, pronto lo scontro? Infatti dopo che Liv Morgan, grazie al Money In the Bank, è riuscita a strappare la cintura alla, abbiamo assistito ad un cambio nel personaggio di quest’ultima che ha cominciato ad assumere sempre più dei tratti da, ma il passaggio nelle fila dei cattivi non ...