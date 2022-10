WWE | Cody Rhodes vuole tornare prima del previsto | ecco le nuove possibili date

(Di venerdì 14 ottobre 2022)deve avere davvero l’adrenalina nell’anima, come canta la sua celebre theme song firmata dai Downstait, se è vero che potrebbemoltodeldal suo grave infortunio. Secondo il Wrestling Observer Newsletter, la lacerazione del muscolo pettorale subita a giugno non sarà sufficiente a impedire adi fare un’altra grande sorpreas ai fan. Potrebbe farcela per Day 1, l’uno gennaio Circa una settimana dopo il suo ultimo incontro – Hell in a Cell contro Seth Rollins – la WWE ha fornito le aspettative sulla tabella di marcia diper il recupero, che si aggirava intorno ai nove mesi. A quanto pare, però, potrebbe essere pronto per la Royal Rumble o addirittura per Day One di gennaio, se le cose continueranno a procedere ...

