Calciomercato.com

... Crystal Palace, Milan appunto ein Premier League nello scorso weekend. La marcia ... A differenza di Pioli che non può contare su quello che potrebbe essere il miglior Milan. ...Come riportato dalla BBC , Jeff Shi è volato in Spagna per affidare la panchina dela Julen Lopetegui . Quest'ultimo, esonerato dopo la sconfitta del Siviglia contro il ...presto... Wolverhampton: possibile ritorno in panchina dopo il no di Lopetegui È crisi totale in casa Juventus: dopo il clamoroso ko contro il Maccabi Haifa, ecco il possibile erede di Allegri.Il Wolverhampton accelera per Lopetegui, esonerato dopo la sconfitta del Siviglia contro il Borussia Dortmund in Champions League.