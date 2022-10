West Nile | si allarga contagio in azienda del Casertano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Sil’allarmea Castel Volturno, nel. Dopo la positività di un cavallo deceduto, rilevata ieri in seguito all’autopsia, altri quattro animali – tre cavalli e un pollo – dello stesso allevamento sono risultati contagiati dal virus trasmesso dalle zanzare comuni, che può colpire anche l’uomo. Il riscontro è arrivato grazie all’ indagine epidemiologica svolta in modo congiunto dal personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Unità di Malattie esotiche e trasmesse da insetti vettori), del servizio veterinario dell‘Asl di Caserta e dei rappresentanti del Centro di riferimento Regionale per la Sanità Animale (Cresan). I tecnici si sono messi a lavoro subito dopo il primo caso di, ...

Soltanto lo scorso luglio, in Veneto, sono stati 4 i decessi in soli 5 giorni causati dal. Il periodo di incubazione del virus, dal momento della puntura della zanzara infetta, varia dai 2 ...E' stato rilevato in Campania il primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara. A Castel Volturno - riferisce l'Ansa - è stato rinvenuto su un cavallo deceduto con sintomatologia neurologica: gli ... West Nile: emergenza praticamente conclusa Trovato a Castel Volturno (Caserta) il primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara. La mala ...Dopo i vari casi che hanno colpito il nord Italia nel periodo estivo, in particolare il Veneto con ben 4 decessi in 5 giorni a Luglio, la West Nile Fever è arrivata anche in Campania. Ad oggi in Itali ...