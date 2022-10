Wanda Nara è incinta del rapper L-Gante? L’ex Icardi | ‘Non può essere’

(Di venerdì 14 ottobre 2022)e Maurodi nuovo sotto i riflettori. L’ultimo rumor vedrebbe la procuratrice: aspetterebbe un figlio dal presunto nuovo compagno, il22enne L-. Maè intervenuto subito sulla questione.di un altro La procuratrice e il calciatore del Galatasaray hanno ufficializzato la rottura e adesso sono di nuovo protagonisti del gossip, sia in Italia che in Argentina, la loro terra natale. L’ultima indiscrezione riguarderebbe, sembrerebbe che lei aspetti un figlio dal suo compagno, un22enne.smentisce: “Non può rimanere di nuovo” Il rumors però è stato ...

Il divorzio tra Mauro Icardi esembra ormai una certezza. Il giornalista Angel de Brito ha mostrato nel programma tv LAM le carte della separazione che sono già state firmate dall'imprenditrice e influencer. Del resto è ...La guerra mediatica trae Mauro Icardi non sta piacendo a Maxi Lopez . L'ex attaccante è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - sono stati messi in mezzo. Dopo i ...Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo sotto i riflettori. L’ultimo rumor vedrebbe la procuratrice incinta: aspetterebbe un figlio dal presunto nuovo compagno, il rapper 22enne L-Gante. Ma Icardi è interv ...Dopo l’ufficialità della rottura, Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre più sotto i riflettori. Sopratutto in Argentina, la loro terra natale, dove giornali e programmi di gossip continuano a scandagl ...