Visco | forte rallentamento per l’Italia nel 2023 Impossibili politiche di bilancio ampie

Il governatore della Banca d'Italia, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, avverte che il nostro Paese sperimenterà un 'rallentamento' dopo un anno che è stato meglio del previsto. Per l'anno prossimo sarà molto difficile andare molto meglio di una 'crescita sostanzialmente nulla'. E aggiunge: 'Non si può avere ...Nel 2023 l'Italia sperimenterà un "rallentamento" economico. Per l'anno prossimo sarà molto difficile andare molto meglio di come ... Il governatore di Bankitalia Ignazio, a margine dei ...Il governatore di Bankitalia parla a margine dei lavori del Fondo monetario internazionale: «Siamo vicini a una crescita sostanzialmente nulla» ...Il governatore della Banca d'Italia a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale: "La politica monetaria non può sostenere ...