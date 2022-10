Viole come il mare | anticipazioni terza puntata 14 ottobre 2022 | trama episodi di stasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il debutto e il successo delle prime due puntate, con i quattromandati in onda, oggi su Canale 5 andrà in onda l’appuntamento imperdibile con Violail, la serie tv che vede tra i protagonisti gli attori Can Yaman, che per la prima volta recita in italiano, e Francesca Chillemi. Ma cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena? Viola continua a indagare sul padre Nelladivedremo il poliziotto Demir continuare a indagare sul traffico di esseri umani: lui ha salvato la vita di Farah, l’ha portata a casa sua e la sta continuando a proteggere, ma questo non basta. Viola, invece, è sempre più concentrata su Raniero e sembra felice, disposta a continuare le sue ricerche per rintracciare il padre. Proprio grazie a ...

Nonsprecare.it

...lavori sulla carreggiata relativi alle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di Assisi/...per la riduzione di corsia - che dai tanti turisti che continuano a scegliere la nostra città......sulla carreggiata relativi alle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di Assisi/al km ...per la riduzione di corsia - che dai tanti turisti che continuano a scegliere la nostra città... Come coltivare le viole in giardino e nel vaso nel modo più giusto Non poteva mancare Antonio Faravelli, titolare di Cantine Vitea e Golf and Wine 1895, con i suoi vini sempre più richiesti negli eventi di classe. Al Castello Beccaria di Pieve del Cairo è andato in s ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...