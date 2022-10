Vincita del Miliardario al Gratta e vinci | 14 ottobre giorno fortunato?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il massimo dellaè avvenuto in un paesino lucano. Il 14ilha premiato la fortuna Chi ama il, come tutti gli altri giochi in cui la fortuna ci mette lo zampino, sa che ci sono dei segni da cogliere per sperare di vincere. Ad essereL'articolo proviene da Consumatore.com.

E' arrivata a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, lapiù importante nell'ultimo concorso10eLotto. Nell'estrazione di giovedì 13 ottobre, riporta agipronews, nella localitàLazio sono stati infatti vinti 30mila euro con un '8 Oro' ...Mentre il '6' continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorsoSuperEnalotto raggiunge la cifra record di 289,2 milioni di euro, nell'ultimo concorso di ieri (13 ottobre) sono stati centrati quattro '5' da 65.217,57 euro. Uno di questi è stato registrato ad ...E’ arrivata a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 13 ...In palio per il prossimo concorso di sabato 15 ottobre un Jackpot da 289.200.000,00 euro Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 13 ottobre, con il Jackpot che arriva a ...