VIDEO MotoGP | highlights e sintesi prove libere GP Australia 2022 | Zarco domina | Bagnaia arranca

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ stato il francese Johann(Prima Pramac Racing) a ottenere il miglior tempo di questa prima giornata didel GP d’, 18° round del Mondialedi. Sulla pista di Phillip Island il transalpino sulla Ducati ha fermato i cronometri sul tempo di 1:29.475 a precedere Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) di 0.038 e lo spagnolo Pol Espargaró (Repsol Honda Team) di 0.052. Un day-1 nel quale i piloti hanno potuto girare sull’asciutto, ma molto condizionati dal vento. Situazione a cui i centauri non erano più abituati visto che inerano tre anni che il Circus mancava a causa della pandemia. Difficile quindi trovare il limite e abile Fabio Quartararo con la Yamaha a mettersi in una buona posizione a 0.139 dal vertice (quarto), ...

Motorsport.com - IT

DIRETTA/ Qualifiche Gp Thailandia live streaming: pole position per Bezzecchi!STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE Ricordiamo che le due sessioni di prove libere per ...VEDI ANCHEAustralia 2022, FP2: Zarco ancora davanti! Più Quartararo che BagnaiaAustralia 2022, Nelle FP1 Zarco e Miller dettano legge. Attardati Bagnaia e QuartararoAustralia ... MotoGP | Video: brivido Aleix Espargaro, sfiora un wallaby in pista! Sul circuito di Phillip Island sessioni complicate dal punto di vista atmoferico. Il leader del mondiale davanti all'italiano, suo grande rivale per il ...Diego Gubellini, l’ingegnere capotecnico di Fabio Quartararo, è l’ospite della diretta di Moto.it per commentare la giornata di prove libere del GP d’Australia ...