VIDEO Filippo Ganna campione del mondo | l’esultanza sollevando la bici Pinarello

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una settimana dopo il Record dell’Oratorna a timbrare un nuovo primato: questa volta a Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia, il fenomeno azzurro trova l’oro nell’inseguimento individuale scendendo sotto il muro dei 4? e trovando dunque il record deldi specialità. “Non avrei voluto gareggiare, ma dovevo fare la storia”. Iliridato anche oggi è riuscito ad entrare negli annali di questa disciplina, festeggiando, così come accaduto alle Olimpiadi di Tokyo, alzando lacletta al cielo. Oggisfoderava la propriache a Grenchen gli era valsa il capolavoro ad oltre 56 km/h. Andiamo a rivivere ilcondell’azzurro.DI ...

