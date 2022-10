Video – Dall’arrivo dei veronesi alla bolgia finale State tutti attenti che…

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Salernitana-Verona non è mai partita come le altre. Sia all’Arechi che al Bentegodi, i 90 minuti sono l’occasione per la rimpatriata… tra vecchi avversari. Sul campo, momenti tecnici diversi hanno portatoSalernitana, nelle ultime tre partite di serie A, un pareggio e due vittorie: sette punti sui 41 complessivamente conquistati. Mediamente un punto ogni sei la Salernitana l’ha maturato contro i gialloblù. Sugli spalti è statisticamente superiore il numero di salernitani in Veneto rispetto anell’impianto con vista su Costiera amalfitana e Capri. E chissà se, al 94esimo, non ci sia stata la soffiata compatta dell’Arechi nel magico giro impresso al pallone dal superlativo sinistro di Dia. La Denuncia.