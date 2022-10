Vidal segue il funerale del padre sui social | la reazione nel video trapelato

ROMA - Leader nel dolore Arturo, che ha commosso il Brasile in un momento difficilissimo della sua vita. Il 35enne centrocampista ha perso in questi giorni il padre Erasmo ( trovato senza vita in un circolo ippico ) ma ha ...... ed Esi , tra le principali realtà italiane della nutraceutica;la divisione Beauty, con i ... con marchi leader nella cura persona mass market come Tesori d'Oriente , Lycia , Leocrema ,e ...Rimasto con il Flamengo nonostante il lutto per giocare l'andata della finale di Coppa del Brasile, il cileno ex di Juve e Inter ha commosso tutti in un filmato divenuto presto virale ...La morte del padre Erasmo ha colpito Arturo Vidal. Il centrocampista del Flamengo, però, non si è recato in Cile per partecipare al funerale ma ha preferito seguire la cerimonia in video sul telefono.