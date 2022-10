Vidal segue il funerale del padre in diretta sui social | il calciatore scoppia a piangere | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sono giorni molto difficili per Arturo, papà Erasmo è morto pochi giorni fa mentre stava lavorando presso il Club Hípico de Santiago. L’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiorespiratorio e uno shock ipovolemico, i soccorsi sono stati inutili. Ilex Inter e Juventus è concentrato sulla stagione con la maglia del Flamengo e ha prefetito non tornare in patria, ma continuare ad allenarsi con la squadra nonostante il permesso concesso dal club.è sceso in campo nella notte tra mercoledì e giovedì nella sfida tra Corinthians e Flamengo, valida per la Coppa del Brasile. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0 e ilcileno è entrato in campo al 65? al posto di Joao Gomes. La scelta è stata molto apprezzata da club, compagni e tifosi. Arturo ha seguito il...