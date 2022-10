Via libera dei medici al suicidio assistito per Stefano Gheller | “Un gran bel giorno”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Da 34 anni vive in sedia a rotelle, è affetto da distrofia muscolare, lo scorso giugno aveva scritto all’Ulss 7 Pedemontana per chiedere l’accesso legale al: oggi, 49enne di Cassola (Vicenza), che vive attaccato ad un respiratore 24 ore su 24, ha visto accolta la sua richiesta. “Buonamici vicini e lontani – ha scritto sul suo profilo Facebook – oggi sono felicissimo ed è unbel, è stato qui, il direttore sanitario della Aulss 7 Pedemontana, a cui io il 30 giugno avevo inoltrato la mia richiesta di, vi informo che la mia richiesta è stata accolta, e ora sono finalmente libero di decidere quando vorrò mettere fine alle mie sofferenze”. Sui social ...

