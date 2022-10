Vezio Benetti a News Superscommesse | “Serie D? Il Livorno c’è Il club è risorto dalle proprie ceneri”

News-Sports

A roba da stadio la riduce pure, giornalista livornese 80enne conosciuto in particolare per le sue telecronache vernacolari e tutt'altro che politically correct delle partite del ...Leggi Anche Domeniche Bestiali -, 60 anni di telecronache controcorrente (e in vernacolo) col Livorno: 'Sono tifoso, parlo come in curva' Quanto al post più bello pochi dubbi: "Il post ... VEZIO BENETTI: INTERVISTA Certo, ma il Livorno c’è: l’Arezzo capolista dista cinque lunghezze, ma c’è tempo per recuperare, a patto di restare concentrati Nell’estate 2013 la città labronica festeggiava la Serie A: ricordo ben ...Abbiamo intervistato Vezio Benetti, poliedrico giornalista livornese emblema della labronicità, noto anche a livello nazionale per le sue telecronache della co ...