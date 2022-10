“Verissimo” | nel weekend 15-16 ottobre Eliana Michelazzo e nuove rivelazioni sul “Pratiful”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un nuovo doppio appuntamento con “”neldel 15 16: tra gli ospitiche domenica, per la prima volta si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin e fornirà ulteriori dettagli sulla nota vicenda “” che la coinvolge insieme Pamela Prati e l’altra ex agente della showgirl sarda Pamela Perricciolo, meglio conosciuta come Donna Pamela., domenica l’intervista esclusiva ad, tra gli ospitiDomani sabato 15ci sarà anche Salvatore Esposito, che si divide sempre di più tra la carriera d’attore e quella di scrittore. Intervista mamma e figlio per Sabrina Salerno e ...