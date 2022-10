Veleni | sospetti & appetiti Le opposizioni s' azzannano per il piatto di lenticchie delle Commissioni

In un clima di trappole,, manovre incrociate, serpenti sotto le foglie, rapporti politici ... Il cumulo diincrociati e di rivendicazioni, simili alla giornata dei 101 che eliminò nel ...Già volano ie gli stracci, uno spettacolo degno dei 101 incappucciati che nel 2013 ...all'opposizione Lui, il presunto colpevole, fuori dall'aula nega e straparla con i giornalisti: "...Veleni, sospetti, accuse incrociate. Chi sono i 17 franchi tiratori che, conti alla mano, hanno contribuito in maniera decisiva all'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato Un passaggi ...Di Maria Teresa Meli Berlusconi: è stato Renzi. Altri evocano Franceschini, ma l’esponente pd: Un suicidio, persa una occasione. L’idea Var per misurare chi indugia di più in cabina Al Senato si gira ...