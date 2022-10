Valeria Marini imita Patty Pravo da afona | Cristiano Malgioglio chiede un’ambulanza

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A Tale e quale showhatoSembra che per l’edizione 2022 di Tale e quale show ad essere il bersaglio delle grandi critiche disia. La showgirl ogni settimana viene riempita di critiche dal giudice, ma lei la prende molto sportivamente e ci ride su. Per L'articolo proviene da Novella 2000.

... Mussolini - Lady Gaga, Claudio Lauretta - Zucchero, Samira Lui - Gaia, Elena Ballerini - Celine Dion, Paolantoni e Cirilli - Stanlio e Ollio, Dianetti - Claudio Baglioni,- Patty ...Carlo Conti, l'intramontabile conduttore dello show, presiede ancora una volta Tale e Quale Show, in onda su Rai 1. In questo programma, ...Questa sera nel corso della terza puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 14 ottobre 2022 Valeria Marini imita Patty Pravo cantando La Bambola. La showgirl sarda ce la mette proprio tutta, ma il ...Nella puntata del 14 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione della showgirl “stellare” Valeria Marini, nei panni di ...