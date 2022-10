Vaiolo scimmie | 881 casi in Italia | +25 rispetto all’ultima rilevazione

La Svizzera ha acquistato 100 mila dosi di vaccino contro ildelle. Un contratto di fornitura stato firmato con la ditta Bavarian Nordic di Copenaghen, indica una nota governativa odierna. Le prime dosi saranno fornite entro inizio novembre. ...... il Congresso del partito è un club per soli uomini: chi sono le due uniche donne in lizza per un posto Cina, il capo epidemiologo dopo il primo caso didelle: "Non toccate gli ...