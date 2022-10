Ultime Notizie – Ucraina | “sottomarino russo avvistato al largo della Francia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Unè statoaldelle costeBretagna, in, ed è stato scortato dalle naviMarina francese lo scorso 29 settembre. Lo riporta oggi l’emittente Bfmtv, spiegando che ilNovorosssiysk è stato intercettato a un centinaio di chilometri dalla costa francese mentre si muoveva in superficie insieme al rimorchiatoreSergey Balk. Il fatto che ilsi muovesse in superficie ”nel contestoguerra e delle tensioni generate intorno all’assume un significato del tutto particolare”, ha indicato Olivier Lebas, prefetto marittimo dell’Atlantico e comandantezona marittima atlantica, ...