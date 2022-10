Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Putin | Colloqui con Biden? Non necessari

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Non vedo la necessità di avere negoziati conin Indonesia” a margine del G20. Lo ha detto il presidente russo Vladimira proposito di un possibile incontro con l’omologo americano a Bali a proposito della guerra tra. ”Non è il momento di parlare di negoziati diretti con, dobbiamo ancora vedere come laparteciperà al G20”, ha aggiunto nel corso di ina conferenza stampa ad Astana. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ”è un mediatore importante”’ e con lui ”ieri abbiamo parlato di come far arrivare il grano ai Paesi più poveri” nell’ambito dell’accordo raggiunto a luglio a Istanbul., ha aggiunto il leader del Cremlino che ha anche voluto ringraziare Erdogan per il suo ruolo di mediazione nello ”scambio di prigionieri”. Nel ...

Sky Tg24

... infatti, i gialloblù hanno cambiato marcia e, nelletre partite, hanno conquistato due ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le14 ottobre 2022... sabato ore 18.00 Momento delicato per entrambe: il Torino ha raccolto un solo punto nelle... Leggi i commenti Scommesse: tutte le14 ottobre 2022 Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE n giardino, Cristina si confronta con alcuni VIP sulla discussione con Nikita. Il russare di Antonino diventa un punto di frizione per Nikita, ma Quaranta non ci sta. Trova che siano pretesti per atta ...Iscrizione avvenuta con successo. La dirigenza blaugrana sapeva di rischiare tanto, di mettere in palio anche la propria reputazione, ma non ha messo in conto che così si metteva in gioco anche la con ...