Ultime Notizie – Governo | Rampelli | “Centrodestra insieme a consultazioni”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alle“io penso che andremo. Sono ottimista”. Così Fabio, a Rainews24, replica alla domanda se ilsi presenterà unito o diviso alleal Quirinale con il apo dello Stato Sergio Mattarella. Ieri in casa Forza Italia pesava ancora il ‘no’ di Meloni all’upgrade governativo della fedelissima di Arcore Ronzulli, anche per un dicastero di fascia medio-bassa, tipo le Politiche Ue. E queste resistenze da parte di via della Scrofa su alcuni nomi indicati dal Cav avrebbero portato gli azzurri a valutare persino la possibilità di presentarsi separati alleal Colle per la formazione del nuovo esecutivo. Un’ipotesi che però, raccontano, ha diviso Forza Italia, ormai ridotta a due correnti – i filo-ronzulliani e i parlamentari ...

Sky Tg24

Queste sono, tutto sommato, leche si hanno in merito alle condizioni e alle parole del presentatore per antonomasia. A dare però ulteriori dettagli è stata la simpatica Orietta Berti ,...1 minuto fa Camera, la votazione in diretta 3 minuti fa Conte: M5S voterà Cafiero de Raho M5s voterà come presidente della Camera Cafiero de Raho. Lo ha detto ai cronisti in Transatlantico Giuseppe ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE In caso di sussistenza di una situazione debitoria, verso un ente pubblico, il fisco o il condominio, si rischia il pignoramento di un bene di proprietà del debitore insolvente. Vediamo quali sono i ...Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è successo un po’ di tutto. Antonella Fiordelisi si è dichiarato ad Antonino Spinalbese, poco prima di lasciarsi baciare da Edoardo Donnamaria.