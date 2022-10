Ultime Notizie – Governo | Fazzolari | “Meloni chiede serietà Forza Italia? Confidiamo non ci saranno problemi”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo l’episodio del Senato, con l’elezione di Ignazio La Russa avvenuta senza i voti di, c’è timore per la tenuta della maggioranza? “Noi siamo molto sereni, la nostra intenzione è solamente quella di governare bene e a lungo.ha dimostrato che questa è l’unica preoccupazione che ha. Ed è difficile pensare che si possano creare delle difficoltà di, solo perché il possibile prossimo presidente del Consiglioe un comportamento chiaro per l’azione dell’esecutivo. Quindiche non ci”, risponde all’Adnkronos il senatore di Fdi Giovanbattista, che secondo i rumors potrebbe ricoprire un ruolo di primo piano nel prossimo...

Sky Tg24

Lesulla guerra in Ucraina, in diretta. Le apparenze possono ingannare. Almeno così si spera, come sempre da otto mesi a questa parte. Perché in realtà il presidente russo è sembrato ...Lesulla guerra in Ucraina, in diretta Innanzitutto guardiamo i numeri . Il 2 marzo, meno di una settimana dopo l'invasione , una risoluzione di condanna presentata all'assemblea delle ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE