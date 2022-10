Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 2 373 contagi | bollettino 14 ottobre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sono 2.373 i nuovidainsecondo ildi, 14. 13.131 i test effettuati, di cui 1.298 tamponi molecolari e 11.833 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,07% (71,2% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Addio a Christina Moser , cantante e compositrice del duo elettro - pop ... Laserate insieme in pubblico ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE