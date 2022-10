Ultime Notizie – Ambientalisti contro i Girasoli di van Gogh | pomodoro sul quadro – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Zuppa didi van. Due giovani ambientaliste hanno imbrattato ilesposto alla National Gallery di Londra. Le due ragazze, che indossavano t-shirt del movimento Just Stop Oil, si sono cosparse le mani di colla prima di appoggiarsi alle pareti della sala. “Cosa vale di più, l’arte o la vita?”, ha detto Phoebe Plummer, 21 anni, una delle due protagoniste del gesto. “Vale più del cibo? Più della giustizia? Siete più proeccupati di proteggere une di proteggere il nostro pianeta?”. Breaking: Just Stop Oil throw soup on VanSunflowers as they demand the Government act. This is what oil is doing to our world. We understand why young people are angry. Extinction Rebellion will bring ordinary people together to protest from ...