Ucraina | Zelensky | “A Olevnika campo di concentramento | Croce Rossa indaghi”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrchiede che il Comitato Internazionale dellasuldi detenzione russo di, nell’orientale, dove – ha detto nel suo discorso notturno – prigionieri di guerra ucraini sono detenuti da maggio. Decine di persone detenute nel carcere sono morte a luglio in un’esplosione e in un incendio. “Credo che il Comitato Internazionale dellanon sia un club i cui membri hanno privilegi, vengono pagati e si godono la vita. Laha degli obblighi, prima di tutto di natura morale. Il mandato delladeve essere adempiuto. È necessario fare subito ciò che è del ...

E l'Non lancia messaggi distensivi verso Mosca. Il presidente Volodymyr, intervenendo all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dice forte e chiaro di non credere nella via ...Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede che il Comitato Internazionale della Croce Rossa indaghi sul campo di detenzione russo di Olevnika, nell’Ucraina orientale, dove – ha dett ...