(Di venerdì 14 ottobre 2022), 14 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa della Bieloa ha comunicato che nei prossimi giorni le truppe russe inizieranno ad arrivare sul territorio del Paese per creare undi forze annunciato in precedenza da Alexander Lukashenko. Il vice capo di stato maggiore delle forze armate bielorusse Viktor Tumar ha affermato che l'uso di misure immediate è necessario a causa della "crescente minaccia alla sicurezza militare della Repubblica di Bieloa e dello Stato dell'Unione". "Per garantire la sicurezza militare e il mantenimento della pace nella Repubblica di Bieloa - ha aggiunto - è stata presa la decisione di creare undi truppe sul nostro territorio. La sua base sarà costituita ...

Lunedì Lukashenko ha accusato l'di preparare un attacco al suo territorio spiegando che per tale motivoschiererà sue truppe insieme con altre russe. 'Per l'aggravarsi della situazione ...Misura presa dopo che le autorità disono state avvertite di un potenziale attacco da parte dell'contro la Bielorussia. A riferire la decisione, in questo caso, era stato proprio ... Ucraina: Minsk, ‘militari russi formeranno raggruppamento regionale’ Minsk, 14 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa della Bielorussia ha comunicato che nei prossimi giorni le truppe russe inizieranno ad arrivare sul territorio del Paese per creare ...Il presidente bielorusso annuncia che lo stato di accresciuta minaccia terroristica "è stato introdotto a causa dell'aggravarsi della situazione lungo il perimetro dei nostri confini". Zaporizhzhia so ...