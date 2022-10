Ucraina | la diretta – Putin | “Non c’è più bisogno di attacchi massicci Incontro con Biden? Non necessario Se inviano esplosivivia mare | pronti a bloccare i corridoi per il grano”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il presidente russo fa il punto sul conflitto e annuncia che entro due settimane la mobilitazione parziale sarà completata. Sul possibile intervento Nato in: “Sarebbe una catastrofe globale”. Il Financial Times: “Kiev potrebbe riprendersi Kherson la prossima settimana” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sky Tg24

E questo fa ancora più paura di Cristina Brondoni Come seguire inil rientro di Samantha ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inHai perso il Wired Next Fest ...E questo fa ancora più paura di Cristina Brondoni Come seguire inil rientro di Samantha ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inHai perso il Wired Next Fest ... Guerra Ucraina Russia, le news. Putin: "Russia resta aperta a colloqui con Kiev". LIVE Il generale Carlo Jean sugli ultimi sviluppi militari: "Ora gli ucraini possono concentrarsi sul Donbass". Putin, sempre più in difficoltà, promette ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f6b0deb9-dbe2-413a-5b66-8117f75acf ...