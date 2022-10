(Di venerdì 14 ottobre 2022) Adesso che Senato e Camera hanno i loro presidenti, la marcialadelpuò andare avanti spedita. Nel corso della prossima settimana, si arriverà molto probabilmente a formalizzare l’incarico del Colle a Giorgia Meloni affinché presenti la squadra dei suoi ministri a Sergio Mattarella. Prima, però, restano ancora alcunida espletare per dare il via alle consultazioni con il presidente della Repubblica.quindi untiming dei lavori parlamentari, con l’incognita della decisione che il Quirinale prenderà sulla data precisa dell’incarico vista la sostanziale concomitanza con il Consiglio europeo a Bruxelles dove l’Italia sarà rappresentata da Mario Draghi. 16 OTTOBRE Ora che Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana hanno richiesto a deputati e ...

Il Fatto Quotidiano

L'immagine è frutto di diversi. L'incredibile foto elaborata da Andrew McCarthy Per ... proprio perché per noi la divulgazione deve essere accessibile a. Lo trovi qui .Questi ultimiconsistono nel completamento degli Uffici di presidenza (vicepresidenti, ... qualora necessario, per consentire la presenza dii gruppi parlamentari nell'Ufficio di ... Tutti i passaggi e le date verso la formazione del nuovo governo: ecco il possibile calendario Dal primo novembre Girgenti Acque cesserà di esistere e sarà acquistata dall'Aica. Si conclude così una vicenda sul fronte del servizio idrico integrato, dopo che si temeva che l'avvicinarsi al termin ...L’elezione della seconda e terza carica dello Stato è soltanto uno dei primi appuntamenti che si verificano con l’avvio della nuova ...