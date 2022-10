Turchia | “fino a tre anni di carcere per chi diffonde fake news sui social” | la nuova legge a 8 mesi dalle elezioni presidenziali

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Unache punisce chi” suicon penea 3di. L’ha approvata il parlamento turco rafforzando la presa già salda del governo sui media a otto. Laapprovata prevede una sanzione penale per chi è ritenuto colpevole di aver diffuso informazioni false o fuorvianti e richiede che inetwork, nonché i siti, consegnino i dati personali degli utenti sospettati di “propagare informazioni ingannevoli”. Non solo: il provvedimento consente anche ai tribunali di condannare giornalisti accreditati e utenti regolari deimedia che ...

