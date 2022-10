Tudor | «Juventus? Non è la fine del mondo | ha vinto dieci anni Calo naturale»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il tecnico del Marsiglia Igorha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla crisi delladi Allegri L’ex difensore bianconeroha parlato della delicata fase attraversata dalla: PAROLE – «La Juve è una squadra fino a duecapace di vincere per novedi fila il campionato. Una società troppo forte che sicuramente uscirà presto da questo periodo che ci può stare. Solo che, quando fai tanto bene perdi fila e poi per due/trenon lo fai sembra ladel, invece è una cosaperché ci sta L'articolo proviene da Calcio News 24.

