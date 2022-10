Agenzia askanews

Lo dice il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier, a margine di un incontro al, il salone del turismo in corso a Rimini."È una fiera molto tonica, che sembra essere tornata negli ... Ttg, Ezhaya (Astoi): fiera tonica, ma adesso pesano le incognite Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...