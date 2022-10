Totti e Ilary | stamattina la prima udienza | lei rivuole le borse | il giudice si riserva la decisione Cos' è accaduto

Vanity Fair Italia

Il primo confronto ufficiale, quello giudiziario, tra FrancescoBlasi è cominciato e è "finito" con un rinvio. Le porte del tribunale civile di Roma si sono spalancate per gli avvocati dei due ex coniugi che, di fronte al giudice, non arrivano per ...Estratto dell'articolo di Valeria Di Corrado e Gianluca Lengua per 'il Messaggero'Tra FrancescoBlasi, la prima a cominciare una guerra fredda - fatta di dispetti, provocazioni e ripicche - è stata. Già ... Divorzio Totti-Blasi, parla l'investigatore privato: «Ilary mi ha dato 75mila euro per spiare Francesco con Gps e droni» La separazione più discussa del momento, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare di sé. Tra frecciatine e ricorsi legali, la vicenda non smette di destare un certo clamore fine ...Il tribunale civile di Roma si è riservato in merito al ricorso presentato da Ilary Blasi per riottenere le borse e i vestiti firmati sottratti da Totti ...