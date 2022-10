Totti-Blasi | prima udienza per le borse | “ma non restituisce i Rolex” Parla la legale di Totti

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il procedimento civile è iniziato alle 11.30 e latra i due quasi ex coniugiè terminata dopo un’ora. Mentre lacausa di separazione potrebbe partire a febbraio Stamattina ha avuto luogo il procedimento per la restituzione delledi Ilary: “Oggi non c’era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le suepur non restituendo ie il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi”. Così ha dichiarato l’avvocato di FrancescoAnnamaria Bernardini de Pace all’Adnkronos. Ilary chiede la restituzione die scarpe, mentredei ...