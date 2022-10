TotalEnergies | la compagnia francese denunciata per complicità in crimini di guerra | «Ha dato carburante agli aerei russi»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Le associazioni Darwin Climax Coalition,con sede a Bruxelles, e l’ucraina Razom We Stand hanno presentato una denuncia a Parigi perindicontro. L’accusa è di aver continuato a sfruttare un giacimento ina e di aver consentito la produzione diche è stato poi utilizzato dcoinvolti nel conflitto in Ucraina. Una risposta da parte del colossoè stata pubblicata dall’agenzia Afp, che definisce le accuse «oltraggiose», «diffamatorie» e «infondate». Già ad agosto il quotidianoLe Monde aveva pubblicato un articolo basato su alcuni documenti e un’indagine condotta dall’ong Global Witness. ...

capitale sarebbe stato invece nelle mani dellarussa Novatek , della quale, scriveva il giornale, il gruppo francese deteneva il 19,4%. In seguito all'articolo di Le Monde ,...Le accuseera già stato criticato per il fatto di aver mantenuto quel giacimento in Russia dopo l'invasione del 24 febbraio, ma dopo la pubblicazione dell'articolo di Le Monde ha ...