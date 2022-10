Torino | tre assenze pesantissime per il derby con la Juve

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il pari raggiunto in extremis contro l’Empoli i granata di Juric attendono unantus in grandissima crisi dopo il ko in Champions extremis contro l’Empoli, i granata di Juric attendono al Grandeunantus in grandissima crisi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Può essere unstorico per il. Mai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.