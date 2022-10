Torino-Juve | bianconeri a quota 2 | 50 A 3 | 05 il successo granata nel derby

Ci sono cinque giocatori della mia Nazionale: Vlahovic e Kostic nella Juventus, Vanja Milinkovic - Savic, Lukic e Radonjic nel. Ci sarò anche io in tribuna domani. Vlahovic Mi interessa che ...Un derby della Mole in cuie Juventus non si giocano soltanto la supremazia cittadina. Le due squadre arrivano all'... Pareggio ovincente a 6.00 Prendendo in esame il mercato doppia chance ...Una partita - un'altra - da non sbagliare per la Juve, che domani alle 18.00 affronterà il Torino di Ivan Juric nel derby della Mole allo Stadio Olim ...A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni. Juventus, ha parlato Allegri. Ritiro e Torino per uscire ...