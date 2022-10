Tiscali lancia gamesurf | il nuovo portale di gaming e entertainment

Nato nel 2000 come sezione di.it, la piattaforma rinasce così come verticale indipendente completamente rinnovato nella struttura, nel layout grafico, nelle sezioni, nei formati e nei ...Il primo annuncio era stato fatto ad aprile ed ora arriva, dal Chief Operating Officer di Netflix Greg Peters, in conferenza stampa via streaming, il via: la piattaformaa novembre 'Base con pubblicità', un nuovo piano di sottoscrizione più economico (5,49 euro al mese in Italia, dove sarà disponibile dal 3 novembre alle 17) che includerà per la prima volta ...Tra i contenuti previsti: news aggiornate e recensioni puntuali ed imparziali su nuovi giochi, 22 anni di archivio storico su tutti i temi del gaming, podc ...(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il primo annuncio era stato fatto ad aprile ed ora arriva, dal Chief Operating Officer di Netflix Greg Peters, in ...