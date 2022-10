Tiro a segno | Mondiali 2022 | la statunitense Alison Marie Weisz si aggiudica il titolo di carabina 10m femminile!

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo l’emozione della medaglia d’argento vinta da Danilo Dennis Sollazzo nella gara maschile individuale di10m uomini, che ha portato all’Italia anche la prima carta olimpica verso Parigi 2024, aidi, in corso di svolgimento a Il Cairo, è stata la volta della finale femminile della medesima specialità. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A prendersi l’oro, dopo un Gold Medal Match di altissimo livello e molto emozionante, risoltosi all’ultimoper 16-14, con una rimonta incredibile, è stata la(14a alle Olimpiadi di Tokyo e al suo primomondiale in carriera, ndr) che è riuscita a prevalere sulla sconosciuta sedicenne ...

Con la presenza di tre cinesi al Ranking Match , sono sei i Paesi in corsa per i quattro pass olimpici : USA, Cina, Corea del Sud, Gran Bretagna, Polonia e Francia. QUALIFICAZIONI CARABINA 10 METRI ......Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di tiro a segno de Il Cairo. Nella carabina 10 metri Danilo Dennis Sollazzo si è reso protagonista di una gara strepitosa nella quale si è fermato solamente in ...Nella seconda giornata dei Mondiali 2022 di tiro a segno, in corso al Cairo, l'Italia coglie la sua prima e medaglia e soprattutto il primo pass olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. (ANSA) ...