Tiro a Segno | ai Mondiali l’Italia conquista il pass olimpico | Sollazzo è oro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Prima medaglia peraidide Il Cairo. Nella carabina 10 metri Danilo Dennissi è reso protagonista di una gara strepitosa nella quale si è fermato solamente in finale, sconfitto dall’indiano Rudrankksh Balasaheb Patil con il punteggio di 17-13. Finale sfortunata per l’azzurro, che è partito forte scappando sino al 13-9. Poi l’inarrestabile rimonta dell’avversario, che ha effettuato il soro andandosi a prendere l’oro. La medaglia d’argento di Danilo Dennisvale una nuova carta olimpica per, checosì un altro posto per Parigi 2024. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 5 (2 uomini, 3 donne) in 3 discipline: – ...