The Crown | le prime immagini dalla quinta stagione

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Mentre il Regno Unito è ancora a lutto per la recente scomparsa della Regina Elisabetta II, Netflix rilascia ledelladi The. La serie dedicata alla Royal Family britannica, diventata un cult, è pronta ad appassionare con le nuove vicende legate alla storia della corona inglese. Netflix rilascia in anteprima, prima dell’uscita delladi Theil 9 novembre 2022, alcunein esclusiva della serie divenuta già un cult sulla Royal Family britannica. In arrivo un nuovo cast guidato dal Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II. Imelda Staunton as Queen Elizabeth II (left) and Jonathan Pryce as Prince Philip, Duke of Edinburgh (right) in The, ...