Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare | tanto azzurro nelle qualificazioni

Sono 9 gli azzurri impegnati da sabato nelle qualificazioni della T ennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovissimo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che si disputa sui campi in cemento all'aperto. E sono tre i derby tricolore al primo turno: quello ...Tutti pazzi per laCup Banca di Credito Popolare. Dopo l'annuncio della partecipazione di Matteo Berrettini , numero due italiano e 16esimo nel mondo, si è impennata la vendita dei biglietti per l'evento ...Sono 9 gli azzurri impegnati da sabato nelle qualificazioni della T ennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovissimo ATP 250 dotato di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...