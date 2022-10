(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un anno a due facce per. La crescita tecnica del ragazzo altoatesino è stata evidente, con la strada tracciata per diventare un giocatore ‘a tutto tondo’, ma di contro il suo 2022 è stato caratterizzato, oltre a tre quarti di finale Slam, anche a numerosi acciacchi che ne hanno limitato il rendimento. Ultimo in ordine cronologico, la scavigliata patita nella semifinale di Sofia al cospetto di Holger Rune che lo ha costretto al ritiro sul 5-2 in favore del danese nel terzo set e conseguentemente ai forfait nei tornei di Astana e di Firenze, complicando non poco la sua rincorsa alle Finals. Dopo quasi due settimane di stop, sembra essere tornato il momento di tornare inper. Il numero 12 del mondo ha postato una storia sul popolarenetwork Instagram in cui ha ...

Sinner non ha avuto pace. Per avendo una carriera alquanto prematura nelmondiale, ha già dovuto affrontare una serie di infortuni. Un anno nefasto quello del 2022 in cui ha confermato ...Ora testa allo statunitense Mackenzie McDonald , avversario diSinner nella finale vinta ... E' stato un idolo per me, sono cresciuto con lui, con Fabio che erano la cima delitaliano. ... Tennis, Jannik Sinner brama il ritorno in campo: l'indizio social sulla ripresa degli allenamenti Il tennis è da sempre sport nazionale ma, mai come negli ultimi 3-4 anni, ha riacquisito popolarità e credibilità e sta muovendo grandi interessi mediatici e commerciali. I grandi risultati dei tennis ...Sinner, dopo la lunghissima serie di infortuni che non lo hanno lasciato in pace si vede la luce in fondo al tunnel: l'annuncio è ufficiale.