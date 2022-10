Tennis | Andreas Seppi annuncia Ortisei come ultimo torneo

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022)chiuderà la propria carriera neldi casa. Dopo l’annuncio del ritiro, il trentottenne nato a Bolzano hato con un post su Instagram che appenderà definitivamente la racchetta al chiodo alla tredicesima edizione del Challenger di, che prenderà il via il 23 ottobre. Ilta azzurro ha volutore il suotramite un post sul social network Instagram: “È stata una stagione difficile, soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica. Tanti acciacchi e poca continuità. Ho capito che il mio corpo non riesce più a sopportare certi sforzi e ho deciso che quello disarà il mioda professionista“. Aveva ...