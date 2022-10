Tempesta d' amore | puntate italiane | Cornelia scappa | Ariane prova a sedurre Robert

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nuovi clamorosi sviluppi attendono i fan did', per quanto concerne il diabolico piano diKalenberg di insinuarsi nella vita diSaalfeld e conquistarlo, mettendo all'angoloHolle. La crudele dark lady ha già fatto in modo di falsificare il test del DNA di Werner e ha fatto credere a tutti che la governante fosse sua figlia e che, dunque, lei efossero fratelli. I due innamorati, a questo punto, sono stati costretti a lasciarsi, maha continuato a tessere la sua tela per avvicinarsi allo chef e, dopo aver soccorso la rivale a seguito di una caduta dalla moto di Alfons, ha insinuato nei Saalfeld il sospetto che la donna avesse tentato il suicidio. In seguito, la Kalenberg ha addirittura somministrato a ...