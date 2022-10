Telese Terme | il 15 e 16 ottobre volontari in piazza per la campagna “Io non rischio”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In contemporanea con le altre città italiane, il 15 e il 16anchepartecipa alla“Io non”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per laè il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si ...

NTR24

Difeso dagli avvocati Antonio Castiello e Mario Izzo, l'uomo è stato chiamato in causa dalle indagini su ciò che avrebbe combinato dal marzo del 2019, tra Sant'Agata dei Goti e, ai danni ...Avviso A027 IIS Telesi di(BN). Dalla data di inizio servizio fino alla conclusione della procedura concorsuale (straordinario bis). Scadenza ore 10 del 17 ottobre. Avviso A027 Istituto ... “Io non rischio”, a Telese Terme volontari in piazza per la sicurezza In contemporanea con le altre città italiane, il 15 e il 16 ottobre anche Telese Terme partecipa alla campagna “Io non rischio”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conosce ...L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) rende noto che a partire dal mese di ottobre, ha preso il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, articolato in due rilevazi ...