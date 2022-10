Telenovela Icardi-Wanda | i tifosi del Galatasaray contro l’ex Inter | ”Adesso basta!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Atteso, celebrato e osannato in ogni maniera possibile. Il trattamento che gli era stato riservato di solito si riserva a un re o una grande star. Le immagini sono recenti di quando Istanbul sembrava festeggiare l’arrivo di, eppure sembra essere un amore mai sbocciato sul campo, perche’bomber die PSG ancora non ha inciso a suon di gol.PSGArrivato in estate dopo essere stato scaricato dal PSG,si era immerso nella nuova avventura per provare a riscattarsi dagli anni duri di Parigi. La storia verso la fine con la storica moglieNara e un talento che si sta sempre di piu’ perdendo. Con la maglia dei turchi solo 28 scarsi minuti. Per il bomber azzurro si tratta di un oblio senza fine. Proprio la poca attenzione ...