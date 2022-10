LA NAZIONE

Nelle ultime 24 ore sono stati 40.580 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Italia tra i 216.511 iprocessati, fra antigenici e, e il tasso di positività è pari al 18,7% . I decessi sono stati 98 . Aumentano ancora i ricoverati nei reparti ordinari : sono 6.540 (ieri erano 6.358),...Con l'ondata di ritorno dei casi di positività al Covid - 19, la Croce Viola di Sesto Fiorentino potenzia il proprio servizio di somministrazione die ... Tamponi molecolari e antigenici: alla Croce Viola il servizio tre giorni a settimana