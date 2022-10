Tale e quale show 2022 | Valeria Marini è Patty Pravo video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nella puntata del 14 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione dellagirl “stellare”, nei panni dicon il celeberrimo brano Bambola. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Lava migliorando di puntata in puntata. Sebbene stasera fosse anche afona e, in generale, non sia molto intonata, a tratti ha ricordato molto la vocalità dellae anche nelle movenze è stata brava. In trasmissione c’è sicuramente di peggio… Potete vedere ...