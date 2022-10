Il Primato Nazionale

... che pure ha, dice, "molti amici". Da qui la sua battaglia contro il regista e lo sceneggiatore ... Quando la DC Comics ha accennato e rivelato che gli ultimie Batman erano bisessuali, ha ...... in vista di un prossimo appuntamento in cui ci sarà anche lo scontro con. FOTOGALLERY ... Jadin è un giovane ragazzo di talento, attaccato dai suoi coetanei perché. Il padre Joe impara a ... Superman gay e gretino, è flop totale: la Dc Comics cancella il fumetto Son of Kal-El has shut down rumours that the popular comic has been cancelled. Back in 2021, DC Comics made headlines after Jon Kent – the son of Clark Kent and Lois Lane – came out as bisexual in the ...DC Comics has announced it will axe a recent book series that was centered on a bisexual Superman. Superman: Son of Kal-El is based around Jonathan Kent - son of Clark Kent and Lois Lane - and was ...